شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشهد توقيع عقدى إدارة وتشغيل فندقين بمثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون ".

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دوبل تري- Double Tree" في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

كما أنه من المُقرر تشغيل فندق "هيلتون سور مجرى العيون" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات،و جيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

وأكد رئيس الوزراء أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية، التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المُخططة، أصبحت مثار فخر للمصريين.

وقال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان: إن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق فى القاهرة، ضمن خطط إستعادة الوجه الحضاري للقاهرة.

وأكد أهمية هذه الشراكة المُهمة بين اثنتين من كبريات الشركات العاملة في قطاعي العقارات والضيافة، فشركة سيتي إيدج هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ومجموعة "هيلتون " هي إحدى أبرز شركات إدارة وتشغيل الفنادق عالميًا، وهو ما سيُسهم في الارتقاء بهذه المناطق بوجه عام.

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي ايدج" للتطوير العقاري، إن الشركة تحرص على التوسع في الشراكات الاستراتيجية الهادفة للارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع "هيلتون"، مشيرا الى تميز مشروعي مثلث ماسبيرو و سور مجرى العيون، مما يدفع "سيتي ايدج للتطوير العقاري" إلى دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تطوير المنطقتين، وتقديم كل وسائل وسبل الراحة للرواد من خلال تجارب وخدمات استثنائية، لافتا إلى أهمية موقع الفندقين للسياحة المصرية والعائد الايجابى منهما على الدخل القومى لوقوعهما في أكثر المناطق الحيوية فى القاهرة باعتبارهما من المناطق الجاذبة للسياح، بالإضافة الى فرص العمل والتشغيل التي سيتم توفيرها من خلال الفندقين.