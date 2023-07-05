شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة السعة السريرية المخصصة لعلاج مرضى الإدمان بنسبة 15% والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف «عبدالغفار» أن تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين في كل من (القاهرة، المنيا، سوهاج، أسوان والمنوفية) بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين في (بني سويف، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط والمنوفية) ذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في مختلف المحافظات ولكافة فئات المجتمع.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تأتى في إطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفر للمتعافين ظروفا جيدة لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».
وذكرت «منن» أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 23 مستشفى ومركز في 16 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية .
وقالت «منن» إن فعاليات الحملة تتضمن قيام مجموعة من الأئمة بتقديم ندوات دينية لمرضى الإدمان في كل المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف رفع الوعي الديني لدى المرضى ومساعدتهم على التعافي.
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