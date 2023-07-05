شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. "ندى عبدالباقى" الأولى على الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، منذ قليل، عن حصول الطالبة ندى عبدالباقى أحمد، على المركز الأول بالدبلومات الفنية تخصص فنى سكرتير نظام الجدارات.
وتخرجت الطالبة ندى عبدالباقى بنت محافظة بورسعيد، من مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات الواقعة فى نطاق حى الزهور أحد أكبر الأحياء الشعبية فى المحافظة.
وتقدمت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالتهنئة إلى الطالبة لحصولها على هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.
وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عبر موقعها الرسمى، حيث تتيح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الامتحانات برقم الجلوس، وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023، موضح بها درجات الطالب فى المواد والمجموع الحاصل عليه الطالب وحالته ناجح ام دور ثان أم راسب فى أكثر من 3 مواد، كما أنه من من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى المدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة.
ويعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث من المقرر أن يعلن الوزير نسب النجاح فى كل شعبة واسماء الأوائل، كما أنه من المتوقع أن يتحدث الوزير بعض الإنجازات الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفنى.
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