شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. "ندى عبدالباقى" الأولى على الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، منذ قليل، عن حصول الطالبة ندى عبدالباقى أحمد، على المركز الأول بالدبلومات الفنية تخصص فنى سكرتير نظام الجدارات.

وتخرجت الطالبة ندى عبدالباقى بنت محافظة بورسعيد، من مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات الواقعة فى نطاق حى الزهور أحد أكبر الأحياء الشعبية فى المحافظة.

وتقدمت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالتهنئة إلى الطالبة لحصولها على هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.