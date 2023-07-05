شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الشحن فى أكبر ميناء يابانى بسبب هجوم إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت العمليات فى ميناء ناجويا، أكبر ميناء فى اليابان من حيث إجمالى حركة الشحن وأكبر مصدر للسيارات فى الدولة، إثر خلل فى النظام يشتبه فى أنه نتيجة لهجوم إلكترونى.

وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل ميناء ناجويا اليوم الأربعاء، إنها تشتبه في حدوث هجوم إلكتروني أدى لحدوث خلل في النظام، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية. وظلت عمليات تحميل وتفريغ الحاويات من المقطورات متوقفة في الميناء الواقع في وسط اليابان، وبدأت الشرطة تحقيقا في الأمر، قائلة إن الشركة المشغلة تلقت طلب فدية مقابل استعادة نظامها. وقالت الشركة المشغلة إنها تنوي استئناف عملياتها صباح يوم غد الخميس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز