شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال افريقيا في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية والمنعقد حاليا بدولة ناميبيا، وذلك تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا ودعمه لجامعات أفريقيا، ولإنجازاته في المجال الطبي.

ويعد محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد ، أدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001 وأسس مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلي للبالغين ، كما قام بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي، بالإضافة إلى ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما كان له دورا كبيرا في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.

جدير بالذكر ان اتحاد الجامعات الأفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف لتشجيع التعاون في ما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي .