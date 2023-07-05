سفارة مصر بالمجر تنظم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورتى 23 يوليو و30 يونيو

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى المجر حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورتى 23 يوليو و30 يونيو، وذلك بمشاركة Kristóf Szalay-Bobrovniczky وزير الدفاع المجرى كضيف شرف الحفل وممثل عن الحكومة المجرية. وقد شارك فى الحفل كذلك وزراء دولة ونواب وزراء دولة وممثلون عن كافة الوزارات المجرية وعن البرلمان المجرى وكافة الجهات والمؤسسات المجرية، فضلًا عن مشاركة السفراء الأجانب المعتمدين فى المجر ومشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال والجامعات والإعلام المجرى ورموز من الجالية المصرية المقيمة فى المجر.

وقد ألقى السفير محمد الشناوى سفير مصر فى المجر كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها على عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر التى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهو ما تمثل فى الاتفاق ذى الصلة الذى تم توقيعه بالقاهرة فى فبراير 2023. واستعرض السفير الشناوى نواحى التعاون الثنائى بين البلدين، مبرزًا أهم الزيارات المتبادلة بين مسئولى البلدين فى الفترة الأخيرة وأهمها زيارة رئيس الوزراء المجرى إلى مصر فى شهر فبراير 2033، وزيارة رئيس البرلمان المجرى إلى مصر فى شهر نوفمبر 2022، واستضافة بودابست لجولة المشاورات السياسية بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية فى شهر مايو 2023، فضلًا عن استضافة بودابست أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمجر فى شهر فبراير 2023.

من جانبه، أكد وزير الدفاع المجرى على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مصر، خاصة مع وضع ومكانة مصر الإقليمية، وتقديرًا من المجر للجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تقوم بها مصر لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالتعاون الاقتصادى بين مصر والمجر فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال النقل وتصنيع عربات السكك الحديدية.