شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعقد ندوة توعية بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة النقل، ندوة توعية بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى و الارتقاء بالاسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص وذلك بتقديم تيسيرات الوصول الى ( خدمات الصحة الإنجابية ) ، فقد وجه الفريق كامل الوزير، وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل بتفعيل دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالاسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة .

وتم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وعليه فقد وجه المهندس على حسن عياد الرئيس التنفيذي للشركة بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر شركة النيل العام للإنشاء والطرق حيث تم استقبال ما يزيد عن 150 من السيدات والآنسات العاملات بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق/ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية و شركة النيل العامة للطرق والكباري المشاركين للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة و التوعية عن الشائعات الخاطئة و تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم و الجنين أثناء الحمل خاصةً ان هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل و طبقاً للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات الوزارة على مستوي الجمهورية.

وحضر الندوة ممثلين عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وتوفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم ، وتم ايضاً حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة و القاء محاضرة من المجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة بهدف رفع الوعى بوجه عام عن الحقوق والواجبات للسيدات .

وتم اختيار نخبة منتقاة من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة وعددهم 6 موظفات لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الإنجابية على الهيئات والشركات التابعة، حيث ناقش المحاضرون عدة موضوعات أهمها لماذا تنظيم الأسرة والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة، وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة، وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة، والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة، ونظام وأدوات المتابعة المستمرة، حيث أشرفت على شرح المادة العلمية الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد .

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصاري جهدها للوصول إلى كافة العاملات بالوزارة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق لعقد ورشة توعية للعاملات بهيئة ميناء الإسكندرية خلال الشهور المقبلة.