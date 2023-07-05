شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين ربط الحساب الختامى لعدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٤٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وثمانية جنيهات.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة واربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين آلفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية ايضا قانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ستة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وسبعة ملايين وخمسمائة واثني عشر الفا وتسعمائة واحدى عشر جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامی موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، البالغة اربعة عشر مليارا وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين آلفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيها.

كما وقع الرئيس قانون رقم ٤٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، البالغة مليارا وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين الفا وتسعمائة وثمانية وسبعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة وثلاثة واربعين مليارا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واحدى عشر الفا وسبعمائة وثمانية واربعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥١ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ أربعة مليارات وسبعة واربعين مليونًا وثلاثمائة واربعة وثمانين الفا وتسعمائة وتسعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٢ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بمبلغ ستة مليارات وخمسة وستين مليونًا وثلاثمائة وخمسين الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيها.