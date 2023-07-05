شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بالاتفاق بين مصر وتركيا بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب ومباركة دولة الكويت بالإتفاق الذى تم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وأكدت الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم الأربعاء، على دعم دولة الكويت لهذا الإتفاق الذى من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز