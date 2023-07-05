شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر صحفى لوزير التعليم بالعاصمة الإدارية لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث سيتم إعلان نسب النجاح فى الشعب والتخصصات وأسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2023.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكدت أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.