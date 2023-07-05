شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال حصيلة هذا النشاط فى مشروعات وانشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة برانى لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على الجهات المختصة.