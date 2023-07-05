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75.57 % نسبة النجاح لطلاب الدمج بامتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات لطلاب الدمج البالغ إجمالى عددهم 14 طالبا، حيث أكدت أن نسبة النجاح 75.57% ، فيما يبلغ عدد الراسبين 3 طلاب بنسبة 14.29%، موزعة كالتالي: 

 

- ثانوى فندقى بلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالبا، وحضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 83.33%، وتبقي للدور الثاني 3 طلاب بنسبة 16.66%.

 

- ثانوي زراعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب، وحضر بنسبة نجاح 100%.

 

- ثانوي صناعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب وحضر بنسبة نجاح 100%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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