شكرا لقرائتكم خبر عن 81.45 ٪ نسبة النجاح بامتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احصائيات نظام الثلاث سنوات التعليم والتدريب المزدوج، بنسبة نجاح 81.45 ٪، من إجمالي 15058 طالب وطالبة.

وأعلنت الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب بالدور الثاني 2664 طالب وطالبة، لافتة إلى أن نسبة الدور الثاني 17.73%، وبلغ عدد الطلاب الباقين للإعادة 124 طالب وطالبة.

وكشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات لطلاب الدمج البالغ إجمالى عددهم 14 طالبا، حيث أكدت أن نسبة النجاح 75.57% ، فيما يبلغ عدد الراسبين 3 طلاب بنسبة 14.29%، موزعة كالتالي:

- ثانوى فندقى بلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالبا، وحضر 12 طالبا، بنسبة نجاح 83.33%، وتبقي للدور الثاني 3 طلاب بنسبة 16.66%.

- ثانوي زراعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب، وحضر بنسبة نجاح 100%.

- ثانوي صناعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان طالب وحضر بنسبة نجاح 100%.