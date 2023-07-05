شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالدبلوم التجارى: رفضت الثانوية العامة وحلمى الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرح والسعادة بقرية الجعفرية التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، وذلك بعد حصول الطالبة آية ضياء قطب الحفناوى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بعد حصولها على 99,66%.

وقالت الطالبة لـ"الخليج 365" أنهم تلقوا اتصالا أمس من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يؤكد حصولها على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية التجارية لعام 2023 على مستوى الجمهورية، وبالفعل تم تكريمها اليوم بالوزارة.

وأشارت إلى أن سعادتها كبيرة لا توصف، خاصة أنها رفضت الالتحاق بالثانوية العامة بعد حصولها على 98% وواجهت انتقادات كثيرة، وأصرت على الالتحاق بالثانوي التجاري، موضحة أن حلمها الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى.