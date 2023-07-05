شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تنفيذ 20% من مشروع الربط مع السعودية وبدء المرحلة الأولى مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجدول الزمني لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى في مايو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 2000 ميجا وات فى نوفمبر من نفس العام.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع بنسبة تجاوزت الـ20%، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

قال شاكر إن الجانبان المصري والسعودى بدأوا فى مراحلة أمر توريد المهمات اللازمة لتركيب خطوط النقل سواء على الأراضي المصرية أو السعودية، موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

ويرى شاكر، أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية يعتبر من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة بالكامل، مؤكدا أن مصر تخطط لتصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها مصر.