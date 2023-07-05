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توجيهات رئاسية بتفعيل الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.. غدا باليوم السابع

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. توجيهات رئاسية بتفعيل الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.. رئيس الوزراء يوجه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. ويؤكد: مناقشة الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية فى تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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