شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتفعيل الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. توجيهات رئاسية بتفعيل الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.. رئيس الوزراء يوجه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. ويؤكد: مناقشة الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية فى تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى. اقرأ فى العدد أيضا.. - نسبة النجاح بالدبلومات الفنية %64.47 وأكثر من فرصة امتحانية لطلاب الثانوية.. وزير التعليم: رؤية لتطوير الثانوية العامة .. و%29.47 يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدور الثانى - نسبة النجاح بالدبلومات الفنية %64.47 وأكثر من فرصة امتحانية لطلاب الثانوية.. وزير التعليم: رؤية لتطوير الثانوية العامة .. و%29.47 يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدور الثانى - 22 طالبة فى القائمة من بين 29.. البنات يتفوقن فى قائمة أوائل الدبلومات الفنية.. وزير التعليم: إجمالى عدد مدارس التعليم الفنى يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية.. ندى بنت بورسعيد: بساطة أسرتى كانت دافعا لى.. الأول على الجمهورية فى الدبلوم التجارى: أنتمى لعائلة متفوقة - صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» الأسبوع المقبل.. «المالية»: تعاون وتنسيق مستمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات لإنجاح المبادرة ودعم المصدرين - صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» الأسبوع المقبل.. «المالية»: تعاون وتنسيق مستمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات لإنجاح المبادرة ودعم المصدرين - «قطاع الأعمال»: إزالة تعديات على أراض وأصول للشركات بـ4.5 مليار جنيه.. محمود عصمت: حصر شامل بالأصول المملوكة للشركات.. ومستمرون فى العمل على استرجاع حقوق الدولة وإنهاء ملف التعديات - ثورة 30 يونيو أعادت وزارة الهجرة بعد غياب 20 عاما.. 10 سنوات من الجهود والإنجازات فى خدمة طيور مصر المهاجرة - ثورة 30 يونيو أعادت وزارة الهجرة بعد غياب 20 عاما.. 10 سنوات من الجهود والإنجازات فى خدمة طيور مصر المهاجرة - بإجراءات ميسرة.. «التموين» تستأنف استلام القمح المحلى من المزارعين - رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدى شراكة لإدارة وتشغيل فندقين جديدين فى "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون" - رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدى شراكة لإدارة وتشغيل فندقين جديدين فى "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون" - مدبولى: الدولة المصرية تسعى بقوة لتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة - "التموين" تستأنف استلام القمح المحلى من المزارعين - الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه - الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه



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