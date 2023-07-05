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البحرين ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي

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القاهرة - سامية سيد - أعربت البحرين عن ترحيبها بما تم التوصل إليه بين مصر وتركيا من اتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين.


واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بنا) - الاتفاق "خطوة إيجابية بناءة؛ من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي، والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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