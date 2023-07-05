شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البحرين عن ترحيبها بما تم التوصل إليه بين مصر وتركيا من اتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين.



واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بنا) - الاتفاق "خطوة إيجابية بناءة؛ من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي، والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة".