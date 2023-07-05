شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بالحوار الوطنى يتفقون على ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نسرين البغدادى مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن الجلسة الأولى تحدثت عن "الوصاية" وخرجت بعدة توصيات، وأنه لا يوجد فى الشريعة ما يمنع أن تؤل الوصاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة، وهذا من المعاملات مما أدى إلى أن الرئيس السيسى يوجه أن ما يتم التوافق عليه سيتم تحويله لمجلس النواب إذا ما احتاج لإجراء تشريعى، وهذا يعد إنجازا تاريخيا.

وأضافت نسرين البغدادى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الجلسة الثانية كانت تخص العنف الممارس داخل الأسرة والمخاطر الإلكترونية الحديثة، لافتة إلى أن كل من شارك اتفق على أنه يجب أن يكون هناك توافقا حول العديد من القضايا، وأن ما تم بخصوص جلسة الوصاية كان دافعا أكبر للخروج بالعديد من التوصيات التى من الممكن أن تتحقق.

وأوضحت نسرين بغدادى، أن جميع المشاركين كانوا يقومون بدراسة المشكلة وتقديم الحلول اللازمة وإعطاء أمانة الحوار العديد من الأوراق الداعمة لهذا الشأن، مشيرة إلى أن لجنة الأسرة يتم فيها التوافق بشكل كبير، واتفقنا جميعا على ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والتى تلتزم الدولة من خلال الدستور بحمايتها.