شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى إيرلندا يقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السفير محمد ثروت سليم ، سفير جمهورية مصر العربية في أيرلندا، حفل استقبال بدار السكن بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو العيد القومي لجمهورية مصر العربية، بحضور عمدة دبلن، ووزير الدولة للإنفاق العام والإصلاح ورئيس البنك المركزي الأيرلندي كضيوف شرف الحفل.

وفقا لبيان للسفارة المصرية لدى دبلن، شارك في الحفل عدد من أعضاء البرلمان ، والمسئولين الأيرلنديين ومسئولي وزارة الخارجية الأيرلندية، والسفراء الأجانب المعتمدين بأيرلندا، فضلا عن لفيف من أقطاب الجالية المصرية المقيمة في أيرلندا.

وألقي السفير محمد ثروت سليم كلمة أكد فيها علي عمق الروابط بين البلدين، وعبر عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من تشغيل خط الطيران المباشر القاهرة/ دبلن لزيادة معدلات السياحة والتبادل التجاري بين البلدين واستغلال المقومات الكبيرة لدي الجانبين واهمية استغلال تلك المقومات لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين .

كما أشاد السفير محمد ثروت سليم في كلمته بمواقف ايرلندا الداعمة للحقوق العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية علي الاخص في جميع المحافل الدولية وعلي رأسها في الامم المتحدة داعيا الحكومة الايرلندية الي استمرار هذا النهج الايجابي الذي تقدره وتثمنه المجموعة العربية.



حفل السفارة المصرية لدى إيرلندا



حفل سفارة مصر لدى إيرلندا