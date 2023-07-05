شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.3 طن مصنعات دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر خلال حملات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وبالتعاون مع الأجهزة المعاونة من مباحث التموين والمحليات، اليوم، الأربعاء، عدة حملات للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامتهم، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1305 كيلو جرام مقطعات ومصنعات دواجن وعجينة كفتة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وتحرير 3 محاضر قانونية بالمخالفات.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتي: ضبط 150كجم مقطعات ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي العمرانية، كما تم ضبط 55 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى ضبط 1100 كيلو عجينة كفتة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات بمدينة السادس من أكتوبر، وتم تحرير محاضر قانونية بالمخالفات.