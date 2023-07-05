شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالدبلوم الزراعى: دخلت ثانوى فنى بإرادتى وخفت الناس تقول فاشلة لكن لم أهتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل منزل الطالبة هايدي سمير إبراهيم مصطفى فرج ابنة محافظة الجيزة بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (إعداد مهني) تخصص بستنة، بمجموع 466 وبنسبة نجاح بلغت 86.30%.

وعن تفوقها، عبرت "هايدي" الطالبة بمدرسة الجيزة الزراعية المهنية عن مدى سعادتها بتتويجها ضمن أوائل شهادات الدبلومات الفنية 2023، وتكريمها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلة: "مكنتش متوقعة أكون ضمن أوائل الجمهورية.. أول ما سمعت الخبر سجدت سجدة شكر لربنا وبكيت مع والدتي من الفرحة، كل شيء بفضلها ولولاها مكنتش وصلت لحلمي وحققت النجاح ده".

وتابعت "هايدي" في حديثها لـ"الخليج 365"، كنت أواظب على تنظيم وقتي ومذاكرة دروسي أولا بأول ولا أؤجل شيئا، وأؤدي ما علي باستمرار، أواظب على الصلوات في مواقيتها وقراءة القرآن الكريم بانتظام، كنت متفوقة منذ صغري، وحصلت على المركز الأول على مستوى مدرستي في الصفين الأول والثاني الثانوي، ومنذ التحاقي بالصف الثالث الثانوي كثفت مذاكرتي وأصبحت أذاكر 6 ساعات يوميا، قائلة: "كنت عايزة أحقق النجاح لنفسي وماما كانت مهيئة ليا الجو المناسب عشان أذاكر وتفرح بيا وأكون مهندسة زراعية بجامعة القاهرة".

وأضافت "هايدي" أنها اختارت الالتحاق بالثانوي الفني في ظل تخوفها من نظرة الناس من حولها وانتقادها لها، مشيرة أنها بعد تفكير طويل أصرت على الالتحاق بالثانوي الزراعي بعد أن وجدت نفسها فيه، وعزمت على التفوق والنجاح ومواجهة كل من حاول السخرية منها ولم تحصل على دروس خصوصية إلا في بعض المواد التي كانت بحاجة إلى دعم فيها حتى تحسن من مستواها الدراسي واستطاعت بإصرارها وعزيمتها أن تتوج ضمن أوائل الجمهورية، قائلة: "بعد ما خلصت ثالثة إعدادي كنت محتارة أدخل ثانوي عام ولا فني.. كنت خايفة الناس تقول عليا فاشلة لو اخترت ثانوي فني ولكن مهتمتش لكلام حد وكان كل اهتمامي اختار المجال اللي هقدر أنجح فيه وأثبت فيه ذاتي وأفرح عيلتي، واخترت الثانوى الفنى بإرادتى".



الطالبة هايدي سمير إبراهيم مصطفى فرج ابنة محافظة الجيزة