شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 8 جنيهات.
-البطاطس بـ 12 جنيها.
-البصل الأبيض 18 جنيه.
-البصل الأحمر ب 18 جنيها .
-الكوسة 9 جنيهات.
-الجزر 16 جنيه .
-الخيار بـ 9.5 جنيها .
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية 30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 21 جنيه .
-الليمون بـ 21 جنيه.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى 15 جنيها.
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