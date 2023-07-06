شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تنقل ابنك.. خطوات التحويل إلكترونيًا من مدرسة لأخرى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، وذلك من خلال الموقع الرسمى للمديرية، على أن يستمر التقديم حتى 31 من شهر يوليو الجارى.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية خطوات وضوابط التحويل الإلكتروني بين المدارس فى الجيزة.

أولا: ضوابط التسجيل

1- من حق ولى الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

2- جميع الحقول التى بها علامة (*) يجب تسجيل البيانات بها.

3- يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

4- يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.

5- برجاء كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط.

6- برجاء كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.

7- للاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

ثانيا: خطوات التسجيل

1- الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة

https://www.gizaedu.net/tran.html

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومي للطفل.

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع “ذكر - أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون.

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- له إخوة بالمدرسة.

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له إخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.