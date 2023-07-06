شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى 2024 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023/2024، محددة رابط التقديم على النحو التالى:

‏https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

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‏https://office365.emis.gov.eg

وأشارت المديرية أن التقديم الورقي بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انتهائها 13 يوليو المقبل، منبهة على عدم التوجة للمدارس خلال هذه الفترة لوجود امتحانات باللجان.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، درجة القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدارسى 2024/2023، بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة للثانوي العام الخاص والمنازل والثانوى الخدمات 175 درجة للقبول.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة و225 لطباعة الهرم و215 لكل من (إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 210، نكلا ثانوى صناعى مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين) و210 درجة لكلاً من (وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى 205، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوي صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهنى 205 درجات، البدرشين ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 205 درجات.

كما حدد المحافظ 200 درجة لكل من (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات) و 195 درجة لــ طهما ثانوى صناعى بنين و 190 لكلاً من (الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره وإعداد مهنى 185، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهنى 185، أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى 185، القبابات ثانوى صناعى مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة) و180 درجة لـالباويطى و 175 درجة لـالمناجم ثانوى صناعى بنين.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم الزراعي، حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161 و166 لطهما الثانوية وإعداد مهني 161 و175 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161 و 180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهنى 161 درجة.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري والفندقي، فقد حدد 240 للهرم الفندقية الرسمية و 220 للهرم الفندقية المهنية و200 درجة لمدارس (إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية).

وحدد المحافظ 195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و190 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف) 185 درجة لكلا من (أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوي التجاري) و165 للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و 140 لكلا من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجاري وفندقي").

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن، جاء كالآتي: فني إلكترونيات (220 درجة للقبول) فني تبريد وتكييف (210 درجه للقبول) فني ميكاترونيك سيارات (220 درجه للقبول) فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل (210 درجه للقبول) فني صيانة وتحكم صناعي (215 درجه للقبول) فني بناء لوحات كهربائية (215 درجه للقبول) مساعد فني إداراي (205 درجة للقبول) فني التجارة الحديثة (200 درجة للقبول) فني صيانة ميكانيكية (200 درجة للقبول) فنى تشغيل معادن (200 درجة للقبول) فنى تشغيل ماكينات بلاستك (190 درجة للقبول) فني طباعة ورق (195 درجة للقبول) فني كهرباء وتجميع ضفائر السيارات (195 درجة للقبول) فني نجارة أثاث (175 درجة للقبول) فنى دهان السيارات (175 درجة للقبول) فنى إصلاح هياكل السيارات (180 درجة للقبول) فنى طباعة منسوجات (180 درجة للقبول) فنى ملابس جاهز (180 درجة للقبول) فني طاهي (185 درجة للقبول) فني مشرف غرف وفني مضيف (185 درجة للقبول) فني صناعات غذائية (185 درجة للقبول) فني إنتاج البساتين بمدرسه أبو غالب المشتركة (180 للقبول) فني إنتاج البساتين بمدرسة طهما المشتركة بالعياط (170 درحة للقبول) فني طباعة منسوجات (170 درجة للقبول) فني ملابس جاهزة (165 درجة للقبول)، وإلكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صبانة وإصلاح بالحوامدية يتم قبول أكبر 40 مجموع من المتقدمين. إلى جانب اعتماد 160 درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي و170 درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي.