شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة قانونية.. كيف تقيم دعوى أمام محاكم مجلس الدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات الاجراءات القانونية والخطوات التى يجب اتباعها فى إقامة دعوى أمام مجلس الدولة، ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة فى الفصل فيها.

وحدد مواد قانون مجلس الدولة 10 خطوات لاقامة دعوى امام القضاء الادارى وهى:

1ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

2ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

3ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

4ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

5ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

6ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

7ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

8ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

9ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

10ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.