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كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-

1-استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.

2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.

 3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.

 4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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