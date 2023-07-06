شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-
1-استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.
2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.
3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.
4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.
وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.
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