شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:- 1-استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ. 2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة. 3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام. 4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس. وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز