كيف يتم تحويل مشكلة حرق المخلفات الزراعية لفرص بيئية؟.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - مشكلة المخلفات الزراعية من المشكلات البيئية التى سعت وزارة البيئة، خلال الفترات الماضية للتعامل معها واعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدى إلى فرصة فى عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالى بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادى ويحد من تكلفة التدهور البيئى بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية

توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر فى مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد على خفض نسب استيراد الخشب المضغوط.MDF

وبناء على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبى لمدة عام بدءً من 1/7/202 بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبى، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء فى التنفيذ.

كما تم التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافئ عدد (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (19) محافظة.

إنشاء وحدة الغاز الحيوى متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، وذلك لتوليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوى لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.