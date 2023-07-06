شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القطار الإسبانى قبل وبعد التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وسبق وتم تشغيل القطار الاول الذى أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك ، ومن المقرر أن يتوالى إعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات اسباني الجارى إعادة تاهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا طبقا للجدول المخطط، حيث يتكون كل قطار من "عربة بوفيه -4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية".
جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك 423 عربة اسباني تم توريدها منذ اكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية وقد تم تطويرها الى عربات مكيفة اخر فترة التسعينيات ، و تقادمت هذه العربات واصبحت الخدمة المقدمة منها غير مرضية لجمهور الركاب وكان هذا هو السبب الرئيسي في التوجيه الصادر من الفريق مهندس وزير النقل باعادة تأهيل وتطوير وتحديث كافة القطارات الاسباني لتقديم مستويات خدمة مميزة.
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