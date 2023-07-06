شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر



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