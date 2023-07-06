نقيب التمريض تطالب بزى رسمى موحد لأطقم التمريض وفقا للكود المصرى بالمستشفيات

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، بتطوير التعليم الفنى للتمريض إسوة بمعاهد الرعاية الصحية، وتوحيد الهوية البصرية وتوفير زى رسمى وفقًا للكود المصرى لزى التمريض فى المستشفيات، مشيدة بالنظام المتبع فى هيئة الرعاية الصحية، مطالبة بتطبيق كافة مزايا التمريض فى منشآت هيئة الرعاية الصحية، على كافة التمريض بالجمهورية، والذى لن يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر لأطقم التمريض.

وأكدت كوثر، ضرورة زيادة الحوافز والمرتبات أسوة بتمريض هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المتابعة والدعم النفسى والمعنوى، لافته إلى أن هناك هجرة فى أطقم التمريض مثل الأطباء، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب المحافظة على القوة التمريضية من خلال حزمة من المزايا، وتحسين أحوال التمريض والتى تتضمن الأحوال المالية وتحسين بيئة العمل من توفير سكن مناسب لأفراد هيئة تمريض وتوفير زى مناسب وتوحيد الهوية البصرية، والتدريب الالزامى لجميع فئات التمريض على مستوى الجمهورية بما فيهم القطاع الخاص والجامعات والقطاع الحكومي.

وأشارت نقيب التمريض، إلى ضرورة الإسراع فى إقرار قانون المسئولية الطبية، لحماية الفريق الصحى وتأمينه أثناء تأدية عمله، وذلك بالتزامن مع خطة تطوير مهنة التمريض التى تعمل النقابة على تطبيقها فى الوقت الحالى مع وزارة الصحة.