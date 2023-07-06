شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعداداً لامتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان سير الامتحانات استعدادا لأداء الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى ، وتستعد المدارس لاستقبال الطلاب وإجراء التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لعدم السماح بدخول اى وسائل غش، حيث تستقبل اللجان الطلاب بداية من الثامنة والرابع صباحاً.

ويؤدى ، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.