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الصحة: المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المبيدات الآمنة تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية وتابعت وزارة الصحة : يمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنه للتخلص من البعوض الذى تزداد كثافته في فصل الصيف والذى يعتبر أهم نواقل الأمراض . 

 

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن طرق الوقاية من لدغات البعوض والتى تمثلت فى النقاط التالية:-

 

1-استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.

 

2- استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.

 

 3- ارتداء الملابس طويلة الأكمام.

 

 4 - استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض فى فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

 


المبيدات الآمنه تحمى من الإصابة بالأمراض المعدية

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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