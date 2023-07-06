شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات غدا بمناطق فى إمبابة والمنيرة الغربية لإصلاح كسر مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1600 مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق. وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 7 / 7 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 7 /2023. واوضحت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الامل. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء أحياء امبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال علي أكمل وجه. وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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