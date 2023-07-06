شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على قرض يابانى لتنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو أنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 62 لسنة 2023 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا ) بمبلغ 41 مليار ين ياباني، لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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