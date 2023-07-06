شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات إنتاج زراعات وكراسى الأسنان لتوطين الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عن تفاصيل خطة الكلية واستعداداتها للاتجاه نحو توطين الصناعة المحلية من خلال الاستعدادات لإنتاج زراعات أسنان وكراسى أسنان بمكونات محلية، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى نحو توطين الصناعة وضمن رؤية الدولة 2030 لتحويل الأبحاث العلمية بالجامعات إلى منتجات وإنتاج محلى.

وأوضح الدكتور هشام عبد الحكم، لـ"الخليج 365" أن كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عقدت العديد من المباحثات العلمية من أجل تطويع البحث العلمى لخدمة الصناعة للحد من الاستيراد وذلك من خلال تطوير وتحديث صناعة غرسات الأسنان فى مصر، وذلك لما لكلية طب الأسنان من قامة عظيمة فى الخبرات الأكاديمية والأبحاث العلمية التى تثرى عملية التصنيع.

وأكد عميد كلية طب الأسنان، أن المباحثات والتجارب أسفرت عن إمكانية إنتاج صناعة صناعة زارعات الأسنان ووحدات كراسى وكشف الأسنان بنسب مكونات محلية تصل إلى 70% من إجمالى منتج الزارعات، بالإضافة إلى إنتاج 70% من وحدات كشف وكراسى الأسنان، ومن المقرر الإعلان عن بدء التصنيع محليًا خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.