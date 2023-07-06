انهيار عقار قديم فى الجمرك بالإسكندرية والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع اسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول بناء قديم، وتم إنقاذ شخص وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف الي محل البلاغ.

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق ارضي واخر اول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وجاري البحث عن مفقودين نحت الأنقاض، وتبذل قوات الحماية المدنية من جهودها من عمليات البحث وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.



انهيار عقار قديم في الجمرك بالإسكندرية



انهيار عقار قديم في الجمرك بالإسكندرية