شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM والشروط والضوابط كالتالى:

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في العام الدراسي 2023/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2022م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو اجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي /2022/2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات وتم استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي 2023/2022 م غير معادلة للمنهج المصرى حال حصوله على شهادة تحديد مستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطالب المصرى الحاصل على شهاد اتمام التعليم الاساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول ، ومن شروط التقدم:

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة ، او يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)،يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم والاجراءات المطلوبه شروط لمدارس المتفوقين.

وحددت الوزارة تعليمات هامة يلزم اتبعها عند تسجيل الالكترونى لرغبات التقــدم:

1- يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ ..

2- ستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين ،يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك، ويظهر ترتيب تلقائى للرغبات ، يمكنك اعادة الترتيب من خلال سحب المدارس للاعلى او للاسفل ، وعندما تنتهى من الترتيب يلزم الضغط على زر ( حفظ ترتيب الرغبات النهائي).

- يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير )، ويتم الطباعة من خلال الضغط على ايقونة (الطابعة) التى تظهر فى شريط الادوات الذى يظهر أعلى التقرير ، ويلزم التأكد أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص.

- يلزم بعد طباعة استمارة التقدم الإلكترونية قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها و اعداد الملف المطلوب وارفاقها به تقديمه الى أقسام شئون الطلبة بالادارة التعليمية والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

وأوضحت أن رابط التقديم https://stemexls.emis.gov.eg/

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (2023/10/1) عن 18 عاماً. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (2023)

أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2012/10/2 ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم، وفى حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس ويجتاز الكشف الطبى لازم من مستشفى حكومه ومعتمد بختم النسر.