شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 8 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13 جنيها ‏-البصل الأبيض 18 جنيه ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 18 جنيا ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5 ‏‎‏‎‏‎-الجزر 20.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16.5جنيه -الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه - بامية 30 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 21 جنيه ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيه ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها -الموز البلدى 15 جنيها

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