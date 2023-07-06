شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 8 جنيهات
-البطاطس بـ 13 جنيها
-البصل الأبيض 18 جنيه
-البصل الأحمر ب 18 جنيا
-الكوسة 12.5
-الجزر 20.5 جنيه
-الخيار بـ 16.5جنيه
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه
- بامية 30 جنيها
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه
-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها
-الفلفل الألوان بـ 21 جنيه
-الليمون بـ 21 جنيه
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها
-الموز البلدى 15 جنيها
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