شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
ومن بين الخدمات التى قدمتها "حياة كريمة" لقرى محافظة الجيزة، إعادة تأهيل وتحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأكثر احتياجاً، وترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات ومد وصلات المياه والكهرباء والصرف، وبناء عمارات سكنية مزودة بالأثاث المنزلي والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، حيث أنهت المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى تنفيذ 124 عمارة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وموزعة على قرى مركزي الصف وأطفيح.
يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.
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