شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، غرفة عمليات تعليم العاصمة، وسير أعمال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 ( دور أول )، حيث ادى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، منهم 99306 طلاب وطالبةات بالقاهرة أمام (303) لجنة.

واطمأن "موسى" على انتظام الطلاب داخل اللجان الإمتحانية، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.