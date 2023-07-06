شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار محمد عليان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف الطيار محمد عليان للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للطيار محمد موسى، الذى تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وكان عليان يشغل عدة مناصب بالشركة آخرها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

الطيار محمد عليان

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