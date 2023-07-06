شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بفرع توثيق الرواد بالعاشر من رمضان وتخصيص شباك لذوى الهمم لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل، بدأ العمل بفرع توثيق نادى الرواد بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عقب افتتاحه اليوم تيسيرا على المواطنين في تقديم خدمات التوثيق المختلفة.



افتتاح اليوم

وحضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لأبنية المحاكم، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار أسامة شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمستشار حسام الغياتي رئيس محكمة شمال الزقازيق والدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية والمستشار حسام أيوب عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، واحمد زيدان وكيل وزارة الشهر العقاري بالشرقية والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب.



جانب من افتتاح فرع التوثيق

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بفتح فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3424 لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بـ بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا وذلك للتيسير على المواطنين حيث تم تم التجهيز الفرع الجديد لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.



فرع التوثيق الرواد

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن مكتب توثيق فرع الرواد من الافرع الجديدة التي تعمل بنظام الشباك الواحد والذى يتضمن لأول مرة تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذوي الهمم وكذا مسارات خاصة بهم.

وأوضح رئيس الشهر العقارى أن محافظة الشرقية تعد المحافظة الثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة القاهرة وتضم مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بجانب ظهير صحراوي ممتد يربط الأقليم الشرقي لجمهورية مصر العربية بالكامل ويوجد بها أكبر مدينة صناعية في افريقيا وهي مدينة العاشر من رمضان.

وأشار الى ان المحافظة يوجد بها 14 مركز واربع مدن وعدد 2 احياء (حي اول و ثان (الزقازيق كما يوجد بها 107 وحدة محلية قروية و 509 قرية و 3890 كفر و عزبه و يوجد بها ايضا عدد 2 مدينة صناعية (مدينة) العاشر من رمضان والصالحية الجديدة (كما يوجد بها عدة مناطق صناعية استثمارية بالمراكز والمدن منها المنطقة الصناعية الاستثمارية ببلبيس مساحتها 152 فدان والمنطقة الصناعية الاستثمارية بانشاص الرمل ومساحتها 1505 فدان وغيرها و يوجد بها عدة اماكن سياحية واثرية.

وأضاف "جمال ياقوت" أنه بالنسبة لمجال الشهر العقاري والتوثيق فإن أمانة مكتب الشهر العقاري بالشرقية يضم تحت محتواه عدد نوعي من فروع الشهر العقاري مأموريات ومكاتب توثيق وتصنيفهم كالتالي: عدد 66 وحدة ادارية وهي 55 مكتب توثيق منهم مكتبين للسيارات توثيق متنقله 10 ادارات نوعية بالمكتب الرئيسي ومركز اليكتروني لتدريب الموثقون على مستوي الجمهورية وملحق به ادارة للتقدير المركزي للرسوم وعدد 16 مأمورية للشهر العقاري والسجل العيني وعدد 2 مأمورية تجمع عمراني جديد بمدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة وإجمالي عدد العاملين بأمانة المكتب 363 وتوزيعهم.



افتتاح فرع التوثيق الرواد