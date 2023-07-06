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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل ثالث قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
ويتم تشغيل ثالث قطارات التالجو، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023، حيث تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الإسكندرية ) يومياً، ويقوم القطار من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.
وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء طبقاً للجدول المرفق.
وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد فى تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.
السكة الحديد تشغل قطار تالجو الثالث على خط القاهرة الاسكندرية والعكس
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