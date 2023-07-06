شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لعامل بتهمة قتل طليقته لرفضها العودة إليه فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم ابو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامى سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، حضوريا و بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهم " م.ا.ا"، بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، فى اتهامه بقتل المجني عليها " ف.م.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23586 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها " ف.م.ع" طليقته بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها وإصابة المجني عليها الثانية " ي.أ.ع" بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أنه إثر خلافات زوجية سابقة بين المتهم" م.ا.أ" عامل ، وبين المجني عليها " ف.م.ع" طليقته، وانتقلت للإقامة مع المجني عليها الثانية " ي.ا.ع" شقيقتها ، فأعد لذلك سلاحا أبيضا "سكين" وقصد مسكنهما، وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهما ، وما أن أظفر بالمجني عليها طليقته حتى قام بطعنها طعنة في الصدر، وقام بطعن المجني عليها الثانية، وتركهما وفر هاربا ، وعند سماع الجيران أصوات الاستغاثة توجهوا إلي مكان الواقعة وشاهدوا المتهم حال مغادرته محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ملطخ بالدماء والمجني عليهما غارقين في دمائهما، فتم نقلهما إلى المستشفي وتوفيت المجني عليها الاولي متاثره بإصابتها، وإصابة المجني عليها الثانية ، وذلك بسبب رفض المجني عليها الاولي طليقته العودة له، فقرر الانتقام منها وارتكب والواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الاولى المتوفية إصابتها بالبطن ويجوز حدوثها مثل السكين مما أدى إلي وفاتها وكذلك إصابة المجني عليها بإصابة طعنية في البطن، التي أدت إلي إصابتها بنفس السلاح الأبيض محل الواقعة، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم بالإعدام.