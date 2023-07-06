شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الكتاب تستعد لمعرض الأوبرا فى دورته الجديدة بمشاركة 27 ناشرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتتاح الدورة الجديدة من معرض دار الأوبرا للكتاب، المقرر له فى السابعة مساء يوم الأحد المقبل 9 يوليو الجارى، وتنظمه الهيئة على مساحة 1000 متر مربع.
ويشارك في معرض الأوبرا للكتاب، هذا العام بعض قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر «7 قطاعات»، إلى جانب 2 مؤسسة صحفية، و18 دار نشر خاصة تابعة لاتحاد الناشرين المصريين.
كذلك تشارك بـ: كتاب «تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مصر الثائرة من عين الكاميرا» للكاتب محمد بدر الدين، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني، ورواية «من ثقوب الليل ينحدرون» للكاتبة رجاء عبد الحكيم الفولي، وديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي، وكتاب «الحب المثالي عند العرب» للدكتور يوسف خليف، وكتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، وغيرهم من الإصدارات.
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