شكرا لقرائتكم خبر عن حى مصر الجديدة يغلق محال مخالفة ويشن حملة نظافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلقت الأجهزة التنفيذية بحى مصر الجديدة شرق القاهرة، برئاسة اللواء حسام لبيب، بالتنسيق مع إدارة المحلات شقة بالعقار رقم 1 شارع ابراهيم اللقانى - مصر الجديدة، بعد تحويل شقة سكنية إلى ثلاث محلات، كما تم تنفيذ قرار غلق بالعقار رقم 1مكرر ش إبراهيم اللقاني، بعد تحويل نشاط أحذية إلى متعدد الأنشطة، كذلك تنفيذ قرار غلق بالعقار رقم 7ش ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة لإدارة محلات بدون ترخيص، وتم تنفيذ قرار غلق بالعقار رقم 12 عمر ابن الخطاب - لمحل لادراته بدون ترخيص.
كما شملت حملات النظافة تقليم الأشجار والكنس الآلى بشوارع الحى وإزالة وغسيل مخلفات ذبح أضاحى العيد من أمام محال الجزارة واستعادة المظهر الحضاري لشوارع مصر الجديدة.
وفى السياق ذاته، وفى إطار توجيهات محافظ القاهرة وإشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها، استجاب اللواء حسام لبيب لشكوى بشأن التضرر من وجود إشغالات أول نمرة بسوق سيد عبد الواحد – مصر الجديدة، وعلى الفور تم توجيه إدارة الإشغالات وادارة المتابعة الميدانية وتم إزالة الإشغالات وإزالة الشكوى بالمكان المذكور.
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