شكرا لقرائتكم خبر عن حى مصر الجديدة يغلق محال مخالفة ويشن حملة نظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الأجهزة التنفيذية بحى مصر الجديدة شرق القاهرة، برئاسة اللواء حسام لبيب، بالتنسيق مع إدارة المحلات شقة بالعقار رقم 1 شارع ابراهيم اللقانى - مصر الجديدة، بعد تحويل شقة سكنية إلى ثلاث محلات، كما تم تنفيذ قرار غلق بالعقار رقم 1مكرر ش إبراهيم اللقاني، بعد تحويل نشاط أحذية إلى متعدد الأنشطة، كذلك تنفيذ قرار غلق بالعقار رقم 7ش ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة لإدارة محلات بدون ترخيص، وتم تنفيذ قرار غلق بالعقار رقم 12 عمر ابن الخطاب - لمحل لادراته بدون ترخيص.

وأشرف اللواء حسام لبيب، رئيس حى مصر الجديدة، وبالتنسيق مع وحدة الرصد البيئى بالحى وشركة النظافة، على أعمال رفع كفاءة النظافة و المخلفات وتفريغ ورفع الصناديق والكنس الآلى وتم غسيل الشوارع الأتية: (شارع إسماعيل رمزى – شارع الاهرام – شارع الثورة – شارع إبراهيم اللقانى – شارع صلاح سالم – خلف عمارات العبور 1 – شارع عبد العظيم العشماوى – شارع فريد – شارع النزهه – شارع الميرغنى – شارع الحجاز – شارع النزهه – بطى الثورة - حديقة غرناطة ) وعدد آخر بنطاق الحى.

كما شملت حملات النظافة تقليم الأشجار والكنس الآلى بشوارع الحى وإزالة وغسيل مخلفات ذبح أضاحى العيد من أمام محال الجزارة واستعادة المظهر الحضاري لشوارع مصر الجديدة.

وفى السياق ذاته، وفى إطار توجيهات محافظ القاهرة وإشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها، استجاب اللواء حسام لبيب لشكوى بشأن التضرر من وجود إشغالات أول نمرة بسوق سيد عبد الواحد – مصر الجديدة، وعلى الفور تم توجيه إدارة الإشغالات وادارة المتابعة الميدانية وتم إزالة الإشغالات وإزالة الشكوى بالمكان المذكور.