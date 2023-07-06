شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الحوار الوطنى يناقش 26 قضية خلال 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غد، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة وزراء إيطاليا حول أزمة العذاء، فضلا على نجاح جلسات الحوار الوطنى في مناقشة 26 قضية مهمة خلال 4 أسابيع .

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا.. 26 قضية ناقشها الحوار الوطنى على مدار 4 أسابيع

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