شكرا لقرائتكم خبر عن لا علاقة لها باللحوم.. الحكومة تكشف تفاصيل مشاجرة أحد الفنادق بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة.

وأوضحت أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها، والتي أكدت أن كافة اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة.

وأشارت إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.