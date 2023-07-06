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هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة العمل التى جاءت تحت عنوان " التعريف بكيفية تقييم الشوائب وبقايا المذيبات فى المستحضرات الصيدلية".

 

تم خلال الورشة التعريف بمختلف أنواع الشوائب، وبقايا مذيبات، وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات، والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل، والقائمة المعتمدة للشوائب من مجلس ICH، وتطوير والتحقق واعتماد طرق التحليل الكروماتوجرافى لأجهزة الGC غير المرجعية.

 

يأتى هذا فى إطار التكامل مع شركاء الصناعة، وتقديم الدعم ألفنى للشركات، وتدريب وتعريف العاملين بالقطاع الدوائى بمختلف أنواع الشوائب وبقايا مذيبات وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012