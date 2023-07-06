شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن انتهاء ورشة عمل حول تقييم الشوائب بالمستحضرات الصيدلية والان مع تفاصيل الخبر
تم خلال الورشة التعريف بمختلف أنواع الشوائب، وبقايا مذيبات، وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات، والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل، والقائمة المعتمدة للشوائب من مجلس ICH، وتطوير والتحقق واعتماد طرق التحليل الكروماتوجرافى لأجهزة الGC غير المرجعية.
يأتى هذا فى إطار التكامل مع شركاء الصناعة، وتقديم الدعم ألفنى للشركات، وتدريب وتعريف العاملين بالقطاع الدوائى بمختلف أنواع الشوائب وبقايا مذيبات وعناصر التحليل المستخدمة فى تحاليل الرقابة على المستحضرات الصيدلية؛ لتقييم الشوائب والمذيبات والتيقن من المرجعيات الدستورية فى التحليل.
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