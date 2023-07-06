شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح حديقة جديدة بمدينة نصر مساحتها 5 أفدنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة اللواء جمال محمد على "الواحة" والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من انشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1054.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة .

رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد كبير من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن الحديقة بها 205 نخلة مثمرة و150 شجرة صديقة للبيئة تعمل على تقليل نسبة الكربون وعدد كبير من المزروعات والزهور ، كما تم عمل ممرين طوليين بها لخدمة هواة ممارسة المشى ، وتزويدها ب 11 برجولة و60 مقعد لخدمة روادها ، ويحيط بالحديقة 30 عمود إنارة تجميلى مزود بلمبات ليد موفرة للطاقة ، ويتوسط الحديقة جزيرة شجرية يعلوها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر كما يحيط بها أسوار تجميلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه بفضل تحديث إمكانيات الهيئة تم نقل الشجر الملوكى من الفسطاط وإعادة زراعته بالحديقة حفاظا على الثروة الشجرية .

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بعدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بوجود هذه الحديقة بالقرب منهم بعد أن كانت منطقة رملية قاحلة لتكون متنفسًا لهم وأطفالهم .